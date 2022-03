Guerra entre Rússia e Ucrânia: últimas notícias de hoje, domingo, 13 de março (13/03)

Neste domingo, 13 de março (13/03), prosseguem os combates na Ucrânia, em meio à invasão pela Rússia. Ocorre bombardeio em uma base aérea ucraniana a 15 quilômetros da fronteira com a Polônia e jornalista Um jornalista americano foi morto no extremo noroeste de Kiev. Confira as últimas notícias de hoje da guerra.