Embaixada da Ucrânia no Brasil tem recebido pedidos de informações para refúgio

O encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, informou neste sábado, 5, que a embaixada do país em Brasília (DF) tem recebido pedidos de informações de ucranianos para refúgio.

Anatoliy Tkach falou que ucranianos têm enviado pedidos de informação para a embaixada e também para representações brasileiras na Europa. Por enquanto, disse ele, não há refugiados aqui no País. Mais cedo, o Itamaraty informou que ainda não há dados sobre a concessão de vistos humanitários a refugiados ucranianos.

Em entrevista coletiva concedida na embaixada hoje, o representante ucraniano pediu mais apoio à Ucrânia com envio de armas e equipamentos de proteção, bem como mais apoio financeiro e ampliação das sanções econômicas à Rússia.

"As sanções são necessárias para impedir a continuação da guerra. Elas já estão prejudicando a capacidade do país agressor", afirmou Tkach nesta tarde, ao citar a desvalorização do rublo (moeda russa) e dificuldade financeira das empresas. Segundo ele, já há mais de 10 mil russos mortos ou feridos. "A Ucrânia continua se defendendo contra a invasão Russa."

A Rússia também está descumprindo os mecanismos de proteção humanitária acertados entre os dois países, alegou o encarregado. Ele informou que bombardeios nos corredores criados para possibilitar a evacuação dos ucranianos impediram eles deixem o país.

