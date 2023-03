Conheça O POVO Quem Somos Nós Carta de Princípios Compromissos Editoriais Quem Controla Quem Financia Presidentes Redação Ombudsman Conselho de Leitores Política de Privacidade Sustentabilidade Tipos de Notícias Diversidade de Vozes

Quem Somos Nós

"Nunca será demais um novo jornal", podia-se ler no Editorial da primeira edição do O POVO. "O povo necessita de mis gritos que o estimulem, de mais vozes que lhe falem ao sentimento. Eis porque surgimos".

O ano era 1928, mas a provocação continua atual como nunca. O POVO nasce com a bandeira da defesa da democracia e pelo fortalecimento do espírito crítico dos seus leitores, e contra as oligarquias que se mantinham no poder. Seu próprio nome foi escolhido a partir de uma consulta popular.

Ao longo deste século, O POVO consolidou os valores que lhe definem: Democracia; Liberdade, Justiça, Ética e Modernidade. Para isso, o jornalismo praticado aqui estimula o debate político honesto e franco, de forma apartidária e independente, bem como a formação do espírito crítico, sem abrir mão da exposição de nossos princípios essenciais.

O POVO integra o Projeto Credibilidade, capítulo brasileiro do The Trust Project, rede global de organizações noticiosas que se utilizam de uma série de indicadores para garantir transparência e credibilidade ao leitor. As informações apresentadas pelo O POVO atendem às diretrizes do Projeto Credibilidade, que procura “desenvolver ferramentas e técnicas para identificar e promover um jornalismo digital confiável e de qualidade”.