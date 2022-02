República Checa também se nega a jogar contra Rússia na repescagem para Mundial 2022

A República Checa se recusará a enfrentar a Rússia, se as duas seleções tiverem de disputar, no fim de março, uma vaga na repescagem para o Mundial do Catar-2022 - anunciou a Federação Checa de Futebol neste domingo (27), seguindo os passos de Polônia e Suécia.

"A seleção nacional checa não jogará, em nenhum caso, uma eventual partida contra a Rússia na repescagem para o Mundial", escreveu a Federação Checa, em seu comunicado.

A Polônia, que deveria enfrentar os russos em Moscou em 24 de março nas semifinais de sua repescagem, e a Suécia, que poderia ter de enfrentar a Rússia em 29 de março se passasse de sua semifinal contra a República Checa, anunciaram uma decisão similar no sábado.

