Foguetes matam 11 na cidade ucraniana de Kharkiv, diz autoridade

Pelo menos 11 pessoas morreram nesta segunda-feira em ataques com foguetes de forças russas em bairros residenciais da cidade ucraniana de Kharkiv, disse o chefe da administração regional, Oleg Synegubov.

A cidade do nordeste do país, a segunda maior da Ucrânia, tornou-se um dos principais campos de batalha desde que a Rússia invadiu a Ucrânia na semana passada, no maior ataque a um estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

Synegubov afirmou que as forças russas estavam disparando artilharia em áreas residenciais de Kharkiv, onde não há posições do exército ucraniano ou infraestrutura estratégica.

"Isso está acontecendo durante o dia, quando as pessoas vão à farmácia, para fazer compras ou beber água. É um crime", disse ele. Onze pessoas foram mortas na segunda-feira e dezenas ficaram feridas, disse ele.

Não foi imediatamente possível verificar de forma independente os números de vítimas. Anteriormente, o conselheiro do Ministério do Interior, Anton Herashchenko, disse que ataques com foguetes russos em Kharkiv na segunda-feira mataram dezenas de pessoas.

A Rússia chama suas ações na Ucrânia de “operação especial” que, segundo ela, não foi projetada para ocupar território, mas para destruir as capacidades militares de seu vizinho do sul e capturar o que considera nacionalistas perigosos.

No domingo, o Ministério da Saúde da Ucrânia disse que 352 civis, incluindo 14 crianças, foram mortos desde o início da invasão.

