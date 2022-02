AIEA emite alerta sobre segurança dos funcionários da usina nuclear de Chernobyl

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) emitiu um alerta neste sábado, 26, sobre a segurança dos funcionários da usina nuclear de Chernobyl, ecoando a preocupação em Washington sobre as ações da Rússia na região ucraniana.

Em um comunicado, a agência, ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), disse que, embora os 15 reatores de energia nuclear da Ucrânia permaneçam estáveis e em operação normal, o regulador nuclear da Ucrânia informou que a equipe de plantão em Chernobyl não mudou desde quinta-feira.

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, "disse que as operações das instalações nucleares da zona não devem ser afetadas ou interrompidas de forma alguma e que a equipe deve poder trabalhar e descansar normalmente", segundo o comunicado.

Grossi pediu que "aqueles que estão no controle efetivo das instalações nucleares não tomem nenhuma ação que possa comprometer sua segurança".

Na sexta-feira, a AIEA apontou que um aumento relatado nos níveis de radiação em Chernobyl, local do pior acidente nuclear do mundo, em 1986, não colocou o público em risco e que os níveis de radiação permaneceram baixos em geral.

"Nenhum outro dado de radiação da Zona de Exclusão foi recebido", disse a agência.

No comunicado, a AIEA afirmou que Grossi "continua gravemente preocupado com a situação na Ucrânia" e instou todas as partes a se absterem de quaisquer medidas que possam pôr em risco a operação segura das instalações nucleares.

As forças russas tomaram o controle da área na quinta-feira. A Casa Branca criticou a Rússia em resposta ao que chamou de relatos críveis de que soldados russos estão mantendo funcionários como reféns na usina nuclear de Chernobyl.

