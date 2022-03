Seis leões e seis tigres saem da Ucrânia e recebem abrigo na Polônia

Seis leões e seis tigres de um abrigo para animais maltratados perto de Kiev puderam ser enviados para a Polônia na manhã de quinta-feira (3) - disse à AFP a porta-voz do zoológico de Poznan (oeste) que recebeu os animais.

Eles foram transportados em um caminhão que percorreu quase mil quilômetros, saindo de Kiev, para evitar a região de Khitomir, bombardeada pelas forças russas, disse Malgorzata Chodyla, por telefone, à AFP.

Em um ponto da viagem, o caminhão, que partiu na terça-feira, teve de parar durante a noite quando ficou cara a cara com tanques russos.

O motorista se escondeu no veículo, enquanto a dona do abrigo, Natalia Popova, teve de se juntar ao comboio para alimentar os felinos, porque os membros da escolta não sabiam como fazê-lo, contou a porta-voz.

Na fronteira, os animais foram transferidos para um caminhão polonês, e o motorista ucraniano retornou para sua cidade natal para encontrar sua família.

Atravessar a fronteira também não foi fácil, pois a administração ucraniana não conseguiu redigir os documentos necessários para a saída dos animais.

Graças a uma modificação recente do procedimento da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas (CITES) e à ajuda do chefe dos serviços veterinários do lado polonês, o problema pôde ser resolvido, disse Chodyla.

A diretora do zoológico de Poznan, Ewa Zgrabczynska, que ajudou Popova a organizar a retirada, entrou em contato com várias organizações ocidentais que poderiam acolher os animais. Ela também lançou uma campanha de arrecadação de fundos para cuidar dos animais.

Popova voltou para o abrigo na Ucrânia para cuidar de seu 70 "pupilos", incluindo animais que pertenceram a circos e outros que sofreram maus-tratos.

Sua sócia, a polonesa Ewa Zgrabczynska, é conhecida por suas ações em favor de animais de circo e de zoológicos particulares.

Há dois anos, ela organizou o resgate de nove tigres que corriam risco de morrer. Eles estavam a caminho de um zoológico na Rússia, mas ficaram presos em um caminhão na fronteira entre Polônia e Belarus.

