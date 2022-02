Imprensa da Rússia compartilha fala de Bolsonaro como se fosse apoio a Putin

A imprensa russa tratou o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o conflito com a Ucrânia como um ato de apoio do governo brasileiro a Vladimir Putin. Sobre o assunto e semanas depois de voltar da Rússia, o chefe do Executivo do Planalto afirmou ser um exagero chamar o conflito de “massacre”, e disse que “um chefe de Estado como o da Rússia não quer praticar massacre onde quer que seja”.

“Eu acho que o povo confiou o destino da nação a um comediante”, disse Bolsonaro em tom de ironia, para falar sobre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A RIA Novosti, uma das principais agências de notícias da Rússia, destacou a frase de Bolsonaro em uma das primeiras notícias divulgadas na manhã desta segunda-feira, 28, no país.

A agência resgatou ainda outras manifestações de Bolsonaro em prol da neutralidade brasileira em relação ao conflito. O veículo de imprensa defende que o presidente não votará uma resolução na ONU criticando Putin, e se manterá neutro em votações que busquem impor sanções ou condenar o líder russo. Já o portal de notícias Gazeta.Ru destacou que “Bolsonaro não condena Rússia por causa da Ucrânia”.

O Russia Today, ligado ao Kremlin, disse que “as autoridades brasileiras não apoiarão resoluções anti-russas na ONU”. Além disso, o pronunciamento de Bolsonaro também foi destacado em veículos da Ucrânia e da Alemanha, destacando um possível posicionamento positivo do presidente às ações do governo russo.

