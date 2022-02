Fifa exclui Rússia do Mundial do Catar-2022

A Rússia foi excluída do Mundial de futebol Catar-2022 por sua organizador, a Fifa, que anunciou nesta segunda-feira (28) a suspensão das seleções nacionais e dos clubes russos "até nova ordem", em reação à invasão da Ucrânia.

O anúncio foi feito em um comunicado conjunto com a Confederação Europeia (Uefa). Com isso, os russos, anfitriões do último Mundial, em 2018, estão desclassificados da repescagem da próxima edição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ama/ng/hpa/iga/tt

Tags