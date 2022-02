Zelensky pede suspensão de direito de voto da Rússia em Conselho da ONU

O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, publicou neste sábado, 26, que conversou com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, para pedir a suspensão do direito de voto da Rússia no Conselho de Segurança da organização mundial.

"Privar o país agressor do direito de voto no Conselho de Segurança da ONU, qualificar as ações e declarações como genocídio russo (ele utilizou o ícone da bandeira do país) dos ucranianos (ícone da bandeira ucraniana), ajudar na entrega de cadáveres de soldados russos. Falei sobre isso em uma conversa com o secretário-geral da ONU António Guterres", disse em seu perfil do Twitter.

Mais cedo, ele disse que o país resistiria à invasão russa.

"Nós resistimos e estamos afastando com sucesso os ataques inimigos. Eles utilizam todas armas possíveis", afirmou Zelensky, em vídeo publicado pelo governo.

