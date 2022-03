Turquia move sua embaixada na Ucrânia para perto da fronteira com a Romênia

A Turquia informou, nesta sexta-feira, que moveu sua embaixada na Ucrânia de Kiev para Chernivtsi, uma cidade do sudeste do país localizada a 40 quilômetros da fronteira com a Romênia.

"A Turquia evacuou o pessoal de sua embaixada em Kiev por razões de segurança", assegurou um responsável do Ministério turco de Assuntos Exteriores à AFP.

Aliada da Ucrânia, a Turquia era um dos últimos países a conservar uma representação diplomática na capital ucraniana.

Cerca de 20.000 pessoas foram evacuadas, na quarta e na quinta-feira, da região de Kiev, segundo as autoridades ucranianas.

Sobraram menos de dois milhões de habitantes na capital, já que a metade da população fugiu desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. "Kiev se transformou em uma fortaleza", disse o prefeito da cidade, Vitali Klichkó.

Mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram de uma guerra "sem sentido" na Ucrânia e há outros dois milhões de deslocados desde que começou a ofensiva russa, informou a ONU nesta sexta.

