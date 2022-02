Presidente ucraniano diz ter 'desmantelado' plano da Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse neste sábado (26) que "desmantelou" o plano da Rússia, no terceiro dia da invasão contra seu país, em um vídeo no qual pediu aos russos para pressionarem Vladimir Putin a parar a guerra.

"Mantivemo-nos firmes e repelimos com sucesso os ataques dos inimigos. Os combates continuam em muitas cidades e regiões do país (...) mas é o nosso Exército que controla Kiev e as principais cidades ao redor da capital", disse Zelensky, em um vídeo publicado no Facebook.

Neste vídeo, ele também pede à Alemanha e à Hungria que apoiem uma moção para excluir a Rússia do sistema de transações financeiras internacionais SWIFT.

