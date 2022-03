ONU: quase 836.000 pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa

Quase 836.000 refugiados fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa, informou a ONU em um balanço publicado nesta quarta-feira que compila os dados até 1º de março.

No total, 835.928 pessoas atravessaram as fronteiras do país, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), um aumento na comparação com o balanço de 677.000 anunciado na terça-feira pelo diretor da agência da ONU, Filippo Grandi.

