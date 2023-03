Politica de Privacidade

Conheça O POVO Quem Somos Nós Carta de Princípios Compromissos Editoriais Quem Controla Quem Financia Presidentes Redação Ombudsman Conselho de Leitores Política de Privacidade Sustentabilidade Tipos de Notícias Diversidade de Vozes

Caro usuário dos serviços do O POVO, ao acessar os sites desta instituição é importante saber que você compartilha inúmeras informações, sendo tais informações de suma importância para que os serviços prestados sejam aprimorados, possibilitando a você uma experiência online única e personalizada. Portanto, é de suma importância que conheça a política de privacidade do O POVO, possibilitando que você contribua para a modulação da sua experiência no Portal de acordo com as suas escolhas de navegação.

A presente política de privacidade do O POVO se aplica a todos os serviços oferecidos e fornecidos, ressalvado os que possuam políticas de privacidades específicas.

A presente política de privacidade do O POVO igualmente não se aplica aos serviços e produtos oferecidos por empresas parceiras decorrentes de publicidade ou links existentes no portal do O POVO, sendo, nesses casos, imprescindível que você, ao acessar tais publicações, procure e leia a política de privacidade vinculada ao conteúdo por você acessado.

O POVO se reserva no direito de modificar quando desejar a sua política de privacidade para se adaptar às expectativas dos seus usuários, portanto,sendo importante que você consulte a política de nossa instituição regularmente e, caso não concorde com as alterações promovidas, entre em contato com os canais de relacionamento desta instituição ou descontinue o uso do seu serviço.

Importante saber que todos os conteúdos que você acessa nos serviços do O POVO podem ser personalizados, muito embora O POVO também disponibilize a você serviços e notícias de interesse geral. Ou seja, ao invés de mostrar o mesmo conteúdo para todos os usuários, o O POVO pode construir um perfil baseado no seu histórico de acesso de aplicações, apresentando-lhe, além dos conteúdos e serviços de interesse geral, conteúdos e serviços mais próximos aos seus interesses. Tal procedimento pode ocorrer em inúmeras situações, como: nas páginas do Portal, em comunicações eletrônicas, em anúncios e publicidade apresentados a você elaborados pelo O POVO ou por terceiros.

No caso das publicidades personalizadas, caso você não opte por desabilitar cookies ou navegar de forma anônima, estas serão direcionadas a você, em razão de produtos observados em visitas a outros sites. Nesta situação, caso não seja de seu interesse recebe-las, você poderá desabilitar o banner da publicidade, clicando no ícone localizado no canto direito deste. Vale lembrar que somente as publicidades personalizadas conterão este ícone e esta possibilidade de desabilitação.

A personalização é vantajosa, pois permite disponibilizar a você uma plataforma, que apesar de conter conteúdos de interesse geral, é modulada de forma a aproximar-se ao máximo de seus interesses e preferências.

Portanto, para uma navegação livre e consciente sobre a politica de privacidade do O POVO, importante observar nos parágrafos seguintes as informações essenciais que regulam a sua relação com o portal de internet desta instituição, sendo elas:

1. Você compartilha com O POVO suas informações pessoais e de acesso quando:

1.1. Através de cadastros cria uma conta própria para navegar no Portal do O POVO;

1.2. Contrata os serviços disponibilizados no Portal O POVO;

1.3. Preenche e envia formulários promocionais disponibilizados no Portal O POVO;

1.4. Posta conteúdos e em outras situações, você preenche cadastros, informando nome, endereço, CEP, número do registro junto ao Cadastro de Contribuintes (CPF), número do registro geral (RG), telefone para contato, nacionalidade, dados financeiros, que são armazenadas pelo O POVO;

1.5. Ao navegar no Portal O POVO sem desabilitar cookies, sem optar por uma navegação anônima ou,ainda, sem ter realizado o descadastramento (opt-out) da plataforma data management platform(DMP), você compartilha com O POVO o seu histórico de acesso de aplicações, sendo este armazenado por meio do emprego de tecnologias específicas para coleta de informações (“Identificadores Anônimos” e “cookies”).

É importante informar que o compartilhamento informado não abrange o armazenamento de dados ou informações pessoais suas, tais como: nome, endereço, e-mail, entre outros, mas tão somente proporciona a você uma interação com o site desta instituição e serviços neste disponibilizados de acordo com suas escolhas de navegação, de forma que estas moldarão os serviços e anúncios oferecidos a você por esta instituição e/ou dos parceiros do O POVO.

Portanto, ao acessar as páginas do site do O POVO e fazer uso dos serviços desta instituição sem desabilitar tais tecnologias (“Identificadores Anônimos” ,“cookies” ou realizar o descadastramento/opt-out do “DMP”), você expressamente escolhe este tipo de navegação voltado exclusivamente aos seus interesses e, portanto, autoriza o armazenamento de informações por meio de tais tecnologias.

Obs. Caro usuário, a veracidade dos dados fornecidos por você é de suma importância, tendo em vista ser por meio destes queO POVO irá realizar qualquer contato com você, o que o torna responsável pelas declarações que prestar e que vierem a causar prejuízos ao O POVO, a si e/ou a terceiros.

2. As informações que você compartilha com O POVO, a o autoriza e possibilita o seguinte:

2.1 A informações compartilhadas com O POVO têm como finalidade a gestão, administração, prestação, ampliação e melhoramento do site e dos serviços prestados por esta instituição.

2.2. Considerando a possibilidade de você usuário moldar a sua navegação em relação aos dados que lhe são relevantes, a utilização das informações compartilhadas com O POVO, permite a autodeterminação de uso de informação por você usuário.

2.3. Autoriza ao O POVO compartilhar os dados por você fornecidos com outras empresas do grupo O POVO ou terceiros parceiros, no Brasil ou exterior, sempre respeitando às finalidades adstritas ao seu compartilhamento, sendo certo que para tanto O POVO solicitará sua prévia anuência para tal.

2.4. O POVO utilizará seus dados cadastrais fornecidos por meio de formulários eletrônicos disponibilizados no seu site e nos serviços, para melhor direcionar a você conteúdo comercial, publicitário ou patrocinado, em suas páginas.

2.5. Todas as informações de acesso por você compartilhadas ao visitar o site do O POVO e armazenadas por meio de “Identificadores Anônimos” ou de “cookies”, também serão utilizadas com o intuito de aperfeiçoar o site e os serviços desta instituição, de acordo com as suas escolhas de navegação, bem como para gerar dados estatísticos gerais com finalidade informativa e comercial. Tais informações igualmente poderão ser compartilhadas com terceiros parceiros, no entanto, sem que sejam revelados nomes ou dados de sua navegação, da mesma forma, que caso você navegue em sites de parceiros, os registro de sua navegação nestes sites serão compartilhados por estes parceiros com O POVO.

Obs: Em havendo solicitação formal por qualquer autoridade pública, você está ciente de que O POVO encaminhará seus dados pessoais, independente de notificação prévia.

3. Suas opções quanto ao acesso ou armazenamento de dados pelo O POVO são as seguintes:

3.1. Caro usuário, o compartilhamento dos seus dados é sempre uma escolha feita por você, portanto, você pode desabilitar “cookies” antes da navegação, realizar a navegação anônima ou ainda se descadastrar (opt-out) da tecnologia de Data Management Platform (DMP) utilizada pelo O POVO. Entretanto, é importante você saberque alguns serviços poderão ser significativamente prejudicados ou até mesmo se tornarem inacessíveis, se você escolher não compartilhar seus dados de acesso ou informações pessoais.

3.2. Caro usuário, o compartilhamento de informações de acesso por “Identificadores Anônimos” ou “cookies”, caso não seja de seu interesse, pode ser ajustado na configuração de seu navegador ou de seu dispositivo de acesso à internet. Entretanto, optando por tal escolha, é importante saber que será necessário que você efetue novo registro a cada vez que acessar um serviço que requeira um cadastro prévio, já que todos os Identificadores Anônimos (e não apenas os do O POVO) serão desabilitados do seu navegador.

3.3. Conforme mencionado, o armazenamento de seus dados poderá ocorrer desabilitando os “cookies”, o que pode limitar a sua navegação; ou realizando navegação anônima (os “cookies” e “identificares anônimos” serão excluídos após sua visita ao site).

3.3.1. Desabilitação de cookies:

A desabilitação de cookies se dá por meio do seu navegador,no controle disponibilizado por seu navegador sobre o compartilhamento de informações por cookie, portanto, para evitar total ou parcialmente o compartilhamento por tal tecnologia, você terá que modificar as configurações do navegador que utilizar para acessar o Portal do O POVO. Para tal, verifique no navegador escolhido por você as instruções respectivas para desabilitação de cookies.

3.3.2. Descadastramento/Opt-out do DMP

O POVO também utiliza uma tecnologia de Data Management Platform (DMP), que possibilita a coleta, agregação e armazenamento de dados de seus usuários. Para desabilitar tal tecnologia, ou para navegação anônima, verifique no seunavegador escolhido as instruções respectivas para tal.

4. Proteção das informações

4.1. O POVO adota os níveis elevados de segurança de proteção de dados baseados nas melhores práticas adotadas pelo mercado, tomando todas as medidas necessárias para evitar a perda, mau uso, alteração, acesso não autorizado ou subtração indevida dos seus dados pessoais. Para tal, alguns destes meios são as senhas de segurança e as criptografias utilizadas em seus servidores e nos dados trafegados.

4.2. Mesmo diante de todos os esforços empreendidos pelo O POVO a fim de garantir a segurança dos seus dados, a utilização de serviços e o acesso a conteúdos da internet, envolve alguns riscos e exposições. Portanto, é imprescindível que você também faça a sua parte, tomando as seguintes medidas que podem reduzir os riscos envolvidos:

4.2.1. Atualize sempre o sistema operacional e antivírus do seu computador.

4.2.2. Tenha atenção redobrada ao acessar contas pessoais em computadores ou redes de acesso público ou de terceiros.

4.2.3. Use o botão “sair” ou “logoff”, após finalizar sua navegação.

4.2.4. Nunca informe sua senha a terceiros.

4.2.5. Crie uma senha difícil de ser adivinhada, combinando letras, números e caracteres especiais.

4.2.6. Evite utilizar uma única senha para vários sites e não esqueça de trocá-lasperiodicamente ou imediatamente em caso de suspeita que foi comprometida.

Outras medidas de segurança:

Caso você compartilhe seu computador, celular, tablet ou outro meio de acesso ao Portal O POVO, é muito importante que você tome certos cuidados, pois suas informações pessoais ficam vinculadas não apenas ao seu perfil de cadastro, mas também ao navegador web (browser) utilizado. Portanto, sugere-se a criação de uma conta no próprio aparelho (computador, celular, tablet) para cada usuário;

Compromisso:

As mensagens enviadas por e-mail trarão a opção de cancelar o envio. Caso receba alguma promoção identificada como sendo do O POVO, ou de parceiros do O POVO, e tenha dúvidas sobre sua veracidade, você pode consultar no O POVO, na página: (...).

O POVO usará todos os meios possíveis para proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, sendo tais informações incorporadas ao seu banco de dados, ficando armazenadas em sua sede, restritas apenas a funcionários e pessoas autorizadas.

Os seus dados nunca serão transferidos pelo O POVO a terceiros que não sejam seus parceiros ou empresas contratadas para as finalidades descritas nesta política de privacidade, sem que você, usuário, tenha previamente autorizado, exceto em casos de decisão judicial ou por outras medidas legais determinadas. Também nunca serão usados para qualquer outro fim além do motivo de sua coleta. Caso sejam indevidamente utilizados, nos termos da lei vigente, os responsáveis estão sujeitos a sanções judiciais e administrativas cabíveis.

Caso haja mudança em algum item desta política de privacidade, todos os leitores cadastrados serão avisados, e o novo texto será publicado nesta página.





Esta política vale apenas para os sites pertencentes ao Portal do O POVO.









O POVO integra o Projeto Credibilidade, capítulo brasileiro do The Trust Project, rede global de organizações noticiosas que se utilizam de uma série de indicadores para garantir transparência e credibilidade ao leitor. As informações apresentadas pelo O POVO atendem às diretrizes do Projeto Credibilidade, que procura “desenvolver ferramentas e técnicas para identificar e promover um jornalismo digital confiável e de qualidade”.