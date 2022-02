Presidente russo se reúne com empresários e garante estabilidade

Um dos primeiros compromissos do presidente russo Vladimir Putin após a invasão da Ucrânia foi um encontro com empresários do país. No evento, Putin disse que a Rússia continua sendo parte da economia mundial e que, portanto, não pretende "prejudicar o sistema de administração internacional do qual a Rússia faz parte".

O mandatário russo disse estar preparado para as sanções que lhes serão impostas mas que os empresários devem entender que, por considerações geopolíicas, haverá restrições.

"Nesse sentido, gostaria de apelar a vocês para que entendam o que está acontecendo e possam trabalhar de forma solidária com o governo para buscar ferramentas para manter a produtividade e os empregos, considerando a situação atual".

Putin afirmou ainda que o governo russo vê como objetivo principal garantir mais liberdade e estabilidade para o empresariado.