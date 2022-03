Estados Unidos e aliados avaliam proibir importação de petróleo e gás da Rússia

O secretário de estado Antony Blinken disse que os Estados Unidos e seus aliados na Europa estão discutindo a possibilidade de proibir a importação do petróleo e do gás natural da Rússia como forma de represália aos ataques à Ucrânia.

Em entrevista à CNN, o secretário explicou que conversou por telefone com o presidente Joe Biden, que havia convocado uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para discutir sobre o possível embargo.

Caso seja aprovada, a medida deve engrossar a lista de sanções econômicas impostas ao país de Vladimir Putin diante da crise no Leste Europeu.

"Neste momento estamos conversando com nossos parceiros e aliados europeus para examinar de forma coordenada a possibilidade de proibir as importações de petróleo russo, mas garantindo que haja uma oferta suficiente de petróleo no mercado", disse Blinken. "Essa é uma discussão muito ativa que está ocorrendo agora."

