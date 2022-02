Conflito na Ilha de Cobra: militares ucranianos mandaram russos "se foder" antes de serem mortos

Os ucranianos disseram: "Go fuck yourself" em resposta à tropa russa que tentava tomar a Ilha de Cobra, no Mar Negro

Soldados ucranianos localizados na Ilha de Cobra, no Mar Negro, resistiram a uma ordem de rendição para entregar a Ilha e disseram a um oficial a bordo da marinha inimiga "vão se foder" antes de serem bombardeados. De acordo com o governo ucraniano, os 13 combatentes morreram no local.

Os ucranianos disseram: “Go fuck yourself” em resposta à tropa russa que tentava tomar a ilha ucraniana localizada a 300 km da Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014.

A Ilha da Cobra é uma das poucas ilhas ucranianas e é estrategicamente importante, especialmente devido aos recursos minerais no mar. Com apenas 0,17 quilômetro quadrado de extensão e uma população de menos de 100 habitantes, a ilha foi objeto de disputa territorial entre Ucrânia e Romênia no início dos anos 2000.

Em vídeo divulgado pela imprensa europeia, é possível ver um suposto navio de guerra da Rússia se aproxima do local, dando a mensagem de ordem: "Este é um navio de guerra militar. Este é um navio de guerra militar russo. Sugiro que você deponha suas armas e se renda para evitar derramamento de sangue e baixas desnecessárias. Caso contrário, você será bombardeado."



Em pronunciamento após o primeiro dia da invasão russa, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky anunciou que irá condecorar os combatentes com a ordem de heróis da Ucrânia. "Todos os oficiais da fronteira morreram heroicamente, mas não desistiram", disse.

O áudio do diálogo do oficial da marinha russa com os ucranianos foi publicado por diversos veículos de mídia, como The Guardian, CNN e pelo portal de notícias ucraniano Ukrayinska Pravda.

Ukrainian post at Snake Island in the Black Sea told Russian warship to "go fuck yourself" after being told to surrender. The 13 service members were killed pic.twitter.com/2FuKHc04D3 — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

