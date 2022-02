Presidente da Ucrânia grava vídeo em Kiev e diz que está "defendendo" o país: "Estamos todos aqui"

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta sexta-feira, 25, que está em Kiev "defendendo" seu país ante o avanço das tropas russas. O pronunciamento é feito durante um vídeo em que aparece junto de colaboradores em frente ao palácio presidencial.

"Estamos todos aqui, nossos militares estão aqui, os cidadãos, a sociedade, estamos todos aqui, defendendo nossa independência, nosso Estado", proclamou Zelensky, acompanhado, entre outros, de seu primeiro-ministro, seu chefe de gabinete e um assessor próximo.

Nesta sexta-feira, 25, as forças ucranianas e russas realizaram o primeiro confronto em um bairro de Kiev. Tropas russas se direcionam para Kiev e as próximas horas devem ser de combates e bombardeios na região. No início do dia, o presidente russo, Vladimir Putin, convocou o exército ucraniano a "tomar o poder" e a destituir o presidente Volodimir e seu entorno, aos quais qualificou de "neonazistas e viciados".