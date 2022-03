Rússia nega ter tomado controle de operações em usinas nucleares na Ucrânia

A Rússia rejeitou alegações ucranianas de que teria assumido inteiramente o controle das usinas nucleares de Chernobyl e Zaporizhzhia, dizendo que enviou alguns funcionários para ajudar as equipes que trabalham nos locais.

Autoridades da Ucrânia havia dito que funcionários da instalação de Zaporizhzhia foram informados de que o complexo agora é de propriedade da agência nuclear russa Rosatom. Mikhail Ulyanov, representante permanente da Rússia na agência de energia atômica da Organização das Nações Unidas (ONU), no entanto, disse que a afirmação é falsa.

"A gestão e operação das centrais nucleares de Zaporizhzhia e Chernobyl são realizadas pelo pessoal operacional ucraniano. Um grupo de vários especialistas russos fornece assistência consultiva", escreveu Ulyanov no Twitter.

O governo russo destacou que os especialistas que enviou para Chernobyl estão trabalhando para restaurar a energia no local. A instalação teve energia há alguns dias, fazendo com que as autoridades ucranianas alertassem que isso poderia levar a vazamento de radiação. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) minimizou tais preocupações. Fonte: Dow Jones Newswires.

