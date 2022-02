Rússia veta resolução que deplora 'agressão' da Ucrânia no Conselho de Segurança

A Rússia vetou nesta sexta-feira (25) uma resolução do Conselho de Segurança promovida pelos Estados Unidos e pela Albânia para deplorar a "agressão" russa na Ucrânia, que contou com as abstenções de China, Índia e Emirados Árabes Unidos.

A resolução recebeu o voto favorável de 11 dos 15 membros, mas o direito de veto da Rússia, um dos cinco membros permanentes do mais alto órgão da ONU, junto com Estados Unidos, China, França e Reino Unido, condenava o texto, apesar de ter sido suavizado horas antes para "garantir" abstenções e impedir que estes três países votassem contra, segundo um diplomata.

