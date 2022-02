Austrália critica Pequim por lançar 'corda salva-vidas' à Rússia

A Austrália atacou a China nesta sexta-feira (25) por não condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia e por sua decisão "inaceitável" de suspender as barreiras às importações russas de trigo diante das sanções ocidentais.

O primeiro-ministro Scott Morrison disse que o mundo deve se unir na condenação de Moscou, lamentando "a falta de uma resposta forte da China", que anunciou na quinta-feira que importaria mais trigo da Rússia.

"Você não vai jogar uma corda de salva-vidas para a Rússia no meio de um período em que está invadindo outro país. Isso é simplesmente inaceitável", criticou Morrison.

A Rússia produz cerca de um quarto do trigo do mundo, de acordo com dados das Nações Unidas. Até agora, a China só permitia a importação deste cereal de algumas áreas da Rússia, mas, na quinta-feira, anunciou que estava ampliando o número de regiões de onde poderia poderia ser importado.

