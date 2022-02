Shell vai se retirar de projetos conjuntos com a Gazprom na Rússia

A gigante anglo-holandesa de hidrocarbonetos Shell anunciou nesta segunda-feira (28) que está se separando de suas participações em vários projetos conjuntos com o grupo russo Gazprom, devido à invasão russa da Ucrânia.

"Nossa decisão de sair foi tomada com convicção", disse o CEO da Shell, Ben van Beurden, em comunicado à Bolsa de Valores de Londres, que especifica que as partes envolvidas valiam 3 bilhões de dólares no final de 2021, especialmente no que diz respeito à participação da empresa no projeto de gás Sakhaline-2 no extremo oriente russo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

gmo/vg/eg/mb/ap

Tags