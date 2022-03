Chanceler russo Lavrov é boicotado durante discurso na ONU

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi boicotado durante discurso em uma conferência sobre desarmamento na ONU nesta terça-feira, 1º de março, em Genebra. Diversos embaixadores, ministros e diplomatas se retiraram da sala em forma de protesto no momento em que o chanceler se dirigia aos membros presentes no encontro.

No entanto, o Brasil não participou do boicote e foi um dos únicos países a permanecer no local.

A conduta do País se assemelha com o que já foi dito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao afirmar ser "neutro" diante da guerra.

O discurso de Lavrov foi feito através de videoconferência. Na segunda-feira, 28, um porta-voz da missão russa havia acusado vários países não identificados da União Europeia de estarem bloqueando "deliberadamente a rota de voo do avião do ministro para Genebra".

Conforme informações da delegação Alemanha, 140 pessoas abandonaram a sala de reunião quando o representante do presidente Putin se pronunciou.

