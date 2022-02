Jogadores deixam hotel em Kiev e iniciam viagem para deixar Ucrânia

Uma publicação compartilhada por Marlon Santos (@marlonsantos_ms4)

“A embaixada brasileira deu essa opção de trem para nós. Quem deu toda a segurança de escolta até a estação de trem foi a UEFA [sigla da União Europeia de Futebol], junto com a Federação Ucraniana de Futebol. Muito obrigado a todos”, escreveu Marlon em seu perfil no Instagram.

Uma primeira viagem estava marcada para a noite de sexta-feira (25) no horário ucraniano (tarde no Brasil), mas os atletas e familiares optaram por não embarcar alegando falta de segurança no percurso de cerca de um quilômetro até a estação, já que há crianças e idosos no grupo, que reúne jogadores do Dínamo de Kiev e do Shakthar, os dois principais clubes do país. O lateral Busanello (ex-Chapecoense) e os atacantes Felipe Pires (ex-Palmeiras) e Bill (ex-Flamengo), que defendem o Dnipro-1, outro time da primeira divisão local, pegaram o trem e já estão na Romênia.