Vasco

Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Brasileirão, com 190 gols

Ídolo do Vasco, Dinamite morreu neste domingo, 8 de janeiro, aos 68 anos, vítima de um câncer no intestino. O ex-jogador está marcado na história do futebol brasileiro como o maior artilheiro do principal campeonato nacional de futebol