Exército russo reconhece pela 1ª vez 'mortos e feridos' na Ucrânia

O Exército russo admitiu pela primeira vez neste domingo (27) que registrou perdas humanas durante sua invasão da Ucrânia, embora sem especificar números.

"Os soldados russos estão demonstrando coragem no cumprimento de suas missões de combate (...). Infelizmente, há mortos e feridos. Mas nossas perdas são muito menores" do que no campo ucraniano, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov.

