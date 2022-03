Croácia lamenta falhas de reação dentro da Otan devido à queda de um drone

O primeiro-ministro croata lamentou neste sábado (12) as falhas de reação no espaço aéreo da Otan, depois que um drone militar lançado "no território da Ucrânia" caiu em Zagreb, e pediu "reforço da cooperação" na aliança.

"É evidente que a reação não foi boa, nem a estimativa do nível de perigo nem a comunicação com outros países pronta e rápida", disse o chefe do governo croata, Andrej Plenkovic, durante uma visita ao local onde o drone caiu.

O dispositivo caiu na noite de quinta-feira em um parque localizado a seis quilômetros do centro de Zagreb, próximo a uma cidade universitária onde vivem 4.500 estudantes e a cerca de 200 metros de um bairro residencial. Não causou vítimas, mas danificou cerca de 40 veículos.

Segundo o líder croata, trata-se de um Tupolev Tu-141 Strizh, um drone de reconhecimento de fabricação soviética.

Com 14 metros de comprimento, pesa mais de 6 toneladas.

"Lançado claramente no território da Ucrânia", o dispositivo voou pelo espaço aéreo da Romênia e da Hungria antes de cair em Zagreb, após "sete minutos" de voo na Croácia, segundo Plenkovic.

"Não sabemos a quem pertencia [...] os lados russo e ucraniano dizem que não é deles", explicou, indicando que o assunto está sob investigação.

O primeiro-ministro apelou ao "reforço e intensificação de cooperação" neste tipo de situações no seio da Otan.

Zagreb fica a cerca de 550 km em linha reta da fronteira mais próxima da Ucrânia, que enfrenta uma invasão das forças russas desde 24 de fevereiro.

