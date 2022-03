Tradutor se emociona e chora ao traduzir discurso de Zelensky para TV alemã

Um intérprete que realizava a tradução simultânea, na manhã desta terça-feira, 1º, de um discurso divulgado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, emocionou-se ao vivo. O momento da transmissão assistida pelo Parlamento Europeu, em Bruxelas, foi compartilhado pelo diplomata ucraniano Olexander Scherba, antigo embaixador na Áustria, nas redes sociais.

"Nós estamos... Só pela nossa terra. E pela nossa liberdade", disse o tradutor com a voz trêmula, após aplausos de diplomatas. Logo depois, o tradutor respira fundo, ainda emocionado, e foca para continuar traduzindo o discurso de Zelensky. "Todos os nossos cidadãos estarem trancados em casa. Ontem, 16 crianças foram mortas. Queremos ver as nossas crianças vivas", disse o presidente da Ucrânia.

"Nós estamos lutando pelas nossas vidas, pela nossa liberdade. Estamos lutando por sobrevivência. Essa é a nossa maior motivação", continuou Zelensky. "Mas nós também estamos lutando para sermos membros da UE [União Europeia]. Acredito que, hoje, nós estamos mostrando ao mundo exatamente quem nós somos", finalizou.

Ukrainian-German interpreter breaks down in tears while translating @ZelenskyyUa speech. #UkraineUnderAttack #StandWithUkraine #RussiaGoHome pic.twitter.com/Byno9Qsu79