Presidente da Ucrânia pede aos soldados russos que entreguem as armas

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos militares russos que invadiram a Ucrânia a "depor as armas", em um vídeo divulgado pouco antes do início das negociações com Moscou, nas quais Kiev exige a retirada das tropas russas.

"Abandonem seu equipamento, saiam daqui. Não acreditem em seus comandantes, não acreditem em seus propagandistas. Apenas salvem suas vidas", afirmou em russo.

ant-alf/pop/pz/es/zm/fp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags