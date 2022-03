Kremlin pede união dos russos ao redor de Putin durante invasão da Ucrânia

O Kremlin afirmou nesta sexta-feira (4) que chegou o momento para a população se unir em torno do presidente Vladimir Putin, no nono dia da invasão da Ucrânia.

"Agora não é hora de divisão, é o momento de união. E união ao redor do nosso presidente", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em um encontro com a imprensa, ao ser questionado sobre os apelos de personalidades da cultura contrárias à guerra.

