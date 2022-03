Ucrânia anuncia rodada de negociações por videoconferência com Rússia nesta 2ª

O conselheiro do chefe do gabinete da presidência da Ucrânia Mykhailo Podolyak anunciou neste domingo, 13, que amanhã, 14, será realizada uma sessão de negociações com a Rússia para "resumir os resultados preliminares" das tratativas entre os países até aqui.

Em seu Twitter, Podolyak, que vem liderando as negociações pelo lado ucraniano, disse que as conversas estão ocorrendo de forma ininterrupta no formato de videoconferências.

"Os grupos de trabalho estão em constante funcionamento. Um grande número de questões requer atenção constante", afirmou o conselheiro.

