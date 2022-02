Ex-Miss Ucrânia posa com armas e incentiva união à resistência contra a invasão russa

O chamado para se unir à resistência ucraniana foi publicado pela modelo nos stories do Instagram

A modelo e Miss Grand Ucrânia 2015 Anastasiia Lenna compartilhou no Instagram fotos em que posa com armas e anunciou ter se juntado à resistência ucraniana contra a invasão russa. Com mais de 110 mil seguidores na rede social, Lenna publicou registros com ela armada em frente a um prédio em ruínas.







Na legenda, Lenna colocou a data de 22 de fevereiro de 2022 junto das hashtags #standwithukraine e

#handsoffukraine (fique com a Ucrânia e tire as mãos da Ucrânia, na tradução do inglês).

Em postagens anteriores, a ex-miss compartilhou com seus seguidores momentos em que joga airsoft. No jogo desportivo, os jogadores participam em simulações policiais ou militares de combate com réplicas de armas de fogo e táticas militares.

Nos stories, publicados nesse sábado, 26, ela afirma que "o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky se dirigiu a todos os cidadãos estrangeiros amigos da Ucrânia". "Qualquer um que quiser se unir às forças de defesa na Europa e no mundo pode vir e estar lado a lado com os ucranianos contra os inavsores do século 21", incita. "Pergunte a sua embaixada! Venha e lute conosco", termina.

Na sexta-feira, 25, presidente ucraniano, Zelensky pediu aos europeus com "experiência de combate" que lutem pela Ucrânia diante da ameaça das forças russas. "Se você tem experiência de combate na Europa e não quer ver a indecisão dos políticos, pode vir para o nosso país e se juntar a nós para defender a Europa, onde é mais necessário agora", convocou em um comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa.



