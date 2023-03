Botafogo

Botafogo empata com o Bangu em casa e segue sem vencer no Carioca

O Botafogo novamente não mostrou um bom futebol e ficou no empate por 0 a 0 com o Bangu, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. Com o resultado, os alvinegros seguem sem vencer na Taça Guanabara e somaram seu primeiro ponto no grupo C. Os banguenses também chegaram a um ponto no primeiro turno do Campeonato [?]