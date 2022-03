Biden diz que votação na ONU mostrou Rússia isolada internacionalmente

O Brasil votou a favor da resolução que condena ataques da Rússia, enquanto a China esteve entre as abstenções. Rússia, Coreia do Norte, Síria, Eritreia e Belarus votaram contra a medida

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou nesta quarta-feira, 2, a votação de uma resolução na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que condena os ataques da Rússia à Ucrânia. Em comunicado, o americano afirma que a aprovação expõe o isolamento do presidente russo Vladimir Putin. Segundo Biden, a medida também responsabiliza a Belarus pelo seu envolvimento "inaceitável" nesta guerra.

"O mundo está rejeitando as mentiras da Rússia. Todos podemos ver o que está acontecendo na Ucrânia com nossos próprios olhos. A Rússia é responsável pelos abusos devastadores dos direitos humanos e pela crise humanitária internacional que estamos assistindo se desenrolar na Ucrânia em tempo real", afirma Biden. Segundo o líder, o movimento extraordinário da ONU "demonstra a extensão da indignação global com o terrível ataque da Rússia a um vizinho soberano e mostrou uma unidade global sem precedentes".

"A Rússia ficou isolada, com o apoio de apenas quatro estados brutais e autoritários", disse o americano. Do total, 141 países votaram a favor e cinco contra, sendo 35 se abstiveram. O Brasil votou a favor da resolução, enquanto a China esteve entre as abstenções. Além da Rússia, Coreia do Norte, Síria, Eritreia e Belarus votaram contra a medida.

Segundo o presidente a ONU foi fundada para "salvar gerações do flagelo da guerra". "Juntos, devemos - e iremos - responsabilizar a Rússia por suas ações. Demonstraremos que a liberdade sempre triunfa sobre a tirania", concluiu Biden.

