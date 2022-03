Torre de TV é atingida por míssil em Kiev, diz governo da Ucrânia; veja vídeo

Imagem divulgada no canal verificado do Telegram da Ucrânia mostrou a torre cercada por fumaça instantes após os ataques

O governo da Ucrânia confirmou que forças russas atacaram uma torre de TV em Kiev, capital ucraniana, nesta terça-feira, 1° de março. Imagem divulgada no canal verificado do Telegram da Ucrânia mostra a torre cercada por fumaça e vídeos divulgados pela mídia independente ucraniana mostram o momento posterior ao ataque.

Parte da mídia independente ucraniana afirmou, via Twitter, que canais de TV pararam de transmitir há alguns minutos. A informação foi confirmada pelo assessor do Ministério do Interior da Ucrânia, Anton Herashchenko.

O governo russo divulgou um comunicado no qual informou que atacará instalações do governo em Kiev. Segundo o Ministério de Defesa russo, a medida seria tomada para evitar "ataques de informação" contra a Rússia. Também nesta terça-feira, a cidade de Kharkiv foi palco de um ataque russo a um prédio governamental.

Um comboio massivo de tanques e blindados russos começou a se deslocar em direção a Kiev entre a noite da segunda-feira, 28, e a madrugada desta terça-feira, 1º. A fileira de veículos com 64 km de extensão se foi vista a menos de 30 km da capital.

