Ministros europeus da Energia discutem crise na Ucrânia na segunda

Na presidência rotativa do Conselho da União Europeia, a França anunciou, neste sábado (26), a realização de uma reunião extraordinária do conselho de ministros europeus encarregados da energia, em Bruxelas.

O tema é urgente, já que vários países europeus dependem da Rússia, em grande medida, para suas importações de gás.

"Após a agressão militar da Rússia contra a Ucrânia e no âmbito da presidência francesa do Conselho da União Europeia, Barbara Pompili, Ministra da Transição Ecológica, reúne-se na próxima segunda-feira com seus homólogos europeus encarregados da energia, em Bruxelas, para uma reunião extraordinária do conselho de ministros", segundo um comunicado.

Ao final desta conferência, está prevista uma entrevista coletiva com a ministra Barbara Pompili e com a comissária europeia para Energia, Kadri Simpson.

A União Europeia endureceu suas sanções contra a Rússia após a invasão da Ucrânia, mas não excluiu o país do sistema internacional de trocas e transferências SWIFT.

Vários Estados do bloco hesitam a dar este passo. Entre eles, está a Alemanha, muito dependente do gás russo para seu abastecimento, que prefere deixar esta opção para mais tarde.

