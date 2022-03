Coleta na Polônia para enviar drones civis para a Ucrânia

Um fabricante de drones polonês lançou neste sábado (12) uma coleção de drones civis para ajudar os ucranianos diante da agressão russa, anunciou hoje um dos proprietários da empresa Spartaqs, Slawomir Huczala.

Esta empresa pediu doações de drones civis equipados com câmeras para atender os ucranianos. Por exemplo, "verificar se é seguro sair de um abrigo, localizar vítimas de bombardeios, documentar destruição e crimes de guerra", explicou Slawomir Huczala em um vídeo nas redes sociais.

Os dispositivos doados serão revisados por técnicos da Spartaqs, que trocarão as baterias, irão modificá-las para serem anônimas e desligar as luzes de posição para aumentar sua discrição.

Esta ação, batizada de "drones para o leste", já entregou 26 dispositivos (com instruções técnicas em ucraniano) às autoridades ucranianas na fronteira com a Polônia, segundo a empresa Spartaqs em seu site.

O distribuidor tcheco de produtos Spartaqs também aderiu à campanha, coletando drones em seu país, Eslováquia e Hungria.

A iniciativa deste fabricante polonês de drones insere-se na grande onda de solidariedade com os ucranianos, quer no acolhimento do milhão e meio de refugiados que chegaram ao país, arrecadando fundos, alimentos, cobertores, produtos de higiene e outros produtos.

