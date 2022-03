Bolsas europeias abrem em queda por ameaça nuclear na Ucrânia

As principais Bolsas da Europa iniciaram as operações de sexta-feira em queda, preocupadas com o aumento da tensão na Ucrânia, onde a Rússia assumiu o controle da maior central nuclear da Europa.

Londres recuava 0,6%, enquanto Frankfurt cedia 1,4% e Paris 1,2%.

