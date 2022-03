EUA: republicanos pressionam Biden a aceitar envio de caças poloneses à Ucrânia

Senadores do Partido Republicano estão pressionando o governo dos EUA a mudar de postura e autorizar o envio de caças MiG da Polônia para que os ucranianos os utilizem na guerra contra a Rússia, num sinal de que a rejeição do Departamento de Defesa à oferta pode estar enfrentando forte resistência no Congresso americano.

Carta assinada por quarenta senadores republicanos pede ao presidente Joe Biden que ouça os apelos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. No último fim de semana, Zelensky disse a legisladores que, se os EUA não puderem ajudar com o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea sobre os céus ucranianos, que ao menos enviem mais aviões para que os ucranianos possam se defender do ataque russo.

"Chega de conversa. Pessoas estão morrendo", disse o senador Mitt Romney (Utah), um dos autores da carta, em coletiva de imprensa no Capitólio. "Mande a eles os aviões de que precisam."

Já a senadora Susan Collins (Maine) disse que é difícil ver a destruição na Ucrânia - em especial, o recente ataque aéreo russo a uma maternidade em Mariupol - e ser contrário ao fornecimento "dessas aeronaves essenciais" aos ucranianos. Fonte: Associated Press.

