Premier League retira de Abramovich permissão para dirigir clube

A Premier League anunciou neste sábado (12) que retirou do proprietário russo do Chelsea, Roman Abramovich, sua licença de ser dirigente de clube após o congelamento de seus bens pelo governo britânico.

"Após sanções impostas pelo governo britânico, a diretoria da Premier League removeu Roman Abramovich de seu cargo de diretor do Chelsea Football Club", escreveu o organizador do campeonato inglês.

Esta decisão "não tem impacto na capacidade do clube de treinar e jogar partidas", dizia o breve comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quinta-feira, o governo britânico anunciou novas sanções contra vários empresários russos, incluindo o bilionário Roman Abramovich, dono do Chelsea desde 2003.

Essa medida, tomada com base nas supostas ligações de Abramovich com o presidente russo Vladimir Putin, que ordenou a invasão militar da Ucrânia, foi acompanhada de uma autorização do clube para continuar suas atividades, mas com importantes restrições.

O Chelsea não pode vender ingressos para seus jogos, nem merchandising, e não pode contratar jogadores ou renovar os contratos de seus jogadores escalados.

A venda do clube, decidida por Abramovich antes do congelamento de seus bens, poderá ser efetivada, mas o sinal verde do governo para a operação estaria condicionado à não obtenção de nenhum benefício pelo magnata.

Abramovich prometeu durante o anúncio da venda do clube, em 2 de março, que o dinheiro iria para uma fundação para ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia.

Ao longo dos anos, o bilionário russo de 55 anos investiu 1,8 bilhão de euros (1,96 bilhão de dólares) no clube sob sua presidência, conquistando 19 títulos.

Ao meio-dia de sábado, a fabricante de automóveis Hyundai, cujo logo estampa as mangas das camisetas do Chelsea, suspendeu o contrato de patrocínio com os Blues, que remontava a 2018.

"Através do nosso patrocínio com o Chelsea, estamos orgulhosos de apoiar estes jogadores, torcedores e o futebol como lazer. No entanto, nas circunstâncias atuais, tomamos a decisão de suspender as atividades de comunicação e marketing com o clube até nova ordem", explicou o grupo sul-coreano em nota.

Há alguns dias, a principal patrocinadora das camisetas do clube, a operadora de telefonia "Three", anunciou a suspensão de um contrato no valor de 48 milhões de euros (52,64 milhões de dólares).

Dentro de campo, o Chelsea não se perturbou e venceu o Norwich por 3-1 na quinta-feira. Agora, os Blues, terceiros colocados, tentarão consolidar novamente seu lugar no pódio da Premier League no domingo, recebendo o Newcastle.

smg-hap/hpa/iga/eg/aam/mvv

Tags