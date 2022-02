"Mesmo se nosso presidente for abatido, o povo vai resistir", diz ucraniana sobre ataques russo

A professora afirma que todos estão "totalmente seguros" com o exército e o povo do país, e que todos estão resistindo, inclusive com muitas pessoas se alistando no exército do município

A ucraniana Olga Tarnovska afirmou nesta sexta-feira, 25, em conversa com a GloboNews, que a situação da capital da Ucrânia, Kiev, é “muito tensa”. A professora e consultora de Meios de Comunicação diz que, mesmo se o presidente do país acabar sendo abatido, o povo não vai desistir. “O povo vai resistir”, afirmou ela, destacando que essa é a mensagem deles para o mundo.

De acordo com informações do secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, os soldados russos estariam a cerca de 30 quilômetros do local. A professora avalia a situação como tensa, já que há muitas forças armadas em uma área. Ela afirma que as tropas da Rússia estão pretendendo entrar na cidade, “mas eles não vão passar”.

Olga afirma que eles estão “totalmente seguros” com o exército e o povo do país e que todos estão resistindo, inclusive com muitas pessoas se alistando no exército. A professora contou que até o seu pai, de 70 anos, se alistou para o exército no intuito de ajudar.

A guerra teve início na quinta-feira, 24, e já se tornou o maior ataque entre países europeus desde a 2ª Guerra Mundial. Vladimir Putin, presidente da Rússia, afirmou que a invasão é uma medida tomada no intuito de proteger os separatistas no leste.

No início da manhã desta sexta-feira, 25, no horário local, novos ataques tomaram conta da capital da Ucrânia. De acordo com informações, ao menos um avião russo foi abatido pelo sistema de defesa antiaérea. Não há informação se a aeronave era, ou não, tripulada.