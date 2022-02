Imagem mostra idoso de 80 anos supostamente se alistando ao Exército ucraniano: pelos meus netos

Uma foto de um idoso supostamente se alistando ao Exército ucraniano para lutar contra a Rússia ganhou bastante repercussão. Segundo a influencer Kateryna Yushchenko, que publicou a imagem, o homem de 80 anos, não identificado, disse estar fazendo isso pelos seus netos.

"Alguém postou uma foto desse homem de 80 anos que apareceu para se alistar no exército, carregando consigo uma pequena maleta com 2 camisetas, uma calça extra, uma escova de dentes e alguns sanduíches para o almoço. Ele disse que estava fazendo isso por seus netos", afirmou.

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae