Kiev decreta toque de recolher de 17h de hoje a 8h de segunda

A prefeitura de Kiev decretou, neste sábado (26), um toque de recolher que ficará em vigor de hoje às 8h locais (3h em Brasília) de segunda-feira (28), no momento em que a Ucrânia tenta resistir à invasão militar russa com combates no centro da capital.

"O toque de recolher em Kiev começa no sábado às 17h (12h em Brasília) e segue até segunda-feira, às 8h", informou a assessoria da prefeitura, em um comunicado, acrescentando que todas as pessoas que estiverem nas ruas durante este período "serão consideradas membros de grupos sabotadores inimigos".

