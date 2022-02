Patriarca ortodoxo russo chama de 'forças do mal' oposição a Moscou na Ucrânia

O patriarca ortodoxo russo Kirill classificou de "forças do mal", neste domingo (27), os opositores de Moscou na Ucrânia, que querem romper a unidade histórica entre as duas nações, no quarto dia da invasão russa da vizinha ex-república soviética.

"Que Deus nos proteja de que a atual situação política na Ucrânia, país irmão que nos é próximo, seja usada de modo que as forças do mal prevaleçam", declarou Kirill, em seu sermão de domingo, citado pela agência de notícias Interfax.

