Goldman Sachs é 1º grande banco de Wall Street a deixar a Rússia

O banco comercial americano Goldman Sachs anunciou, nesta quinta-feira (10), sua retirada da Rússia, tornando-se o primeiro grande banco de Wall Street a se distanciar de Moscou após a invasão da Ucrânia.

"O Goldman Sachs está encerrando suas atividades na Rússia, de acordo com os requisitos regulatórios e de licenciamento", disse uma porta-voz em mensagem à AFP.

"Focamos em acompanhar nossos clientes em todo mundo na gestão, ou no fechamento de obrigações pré-existentes no mercado, e na garantia do bem-estar dos nossos colaboradores", completou.

De acordo com seu último relatório anual, a exposição da marca na Rússia atingiu US$ 650 milhões em 2021. O Goldman Sachs não dá detalhes sobre o número de funcionários no país.

O Citigroup, que tinha uma exposição total de US$ 9,8 bilhões na Rússia no fim de dezembro, declarou na quarta-feira (9) que está "avaliando (suas) operações no país".

No final de 2021, este banco já havia anunciado sua intenção de ceder suas operações de varejo na Rússia.

