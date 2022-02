Após ataque da Rússia, Campeonato Ucraniano é oficialmente suspenso

O Campeonato Ucraniano está suspenso. Após o avanço nas tensões entre Rússia e Ucrânia e a invasão russa nesta quinta-feira, a organização do torneio optou por suspender o campeonato e atribui a decisão à lei marcial imposta no país europeu.

"Devido à imposição da lei marcial na Ucrânia, o Campeonato Ucraniano está suspenso", divulgou a Premier League Ucraniana, em seu site oficial.

A invasão russa teve início na madrugada desta quinta, 24, após o anúncio do presidente russo, Vladimir Putin. Por conta de bombardeios no país, jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia pediram ajuda para deixar a capital, Kiev, por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais.

"Estamos todos reunidos aqui, jogadores do Dynamo e do Shakhtar, com nossas famílias em um hotel. A gente pede para que vocês compartilhem esse vídeo. Devido a falta de combustível na cidade, fronteira fechada e espaço aéreo fechado, nós não temos como sair. A gente pede o apoio do governo do Brasil, que possa nos ajudar", disse Marlon, zagueiro do Shakhtar.

O vídeo marca a presença do ex-atacante do Palmeiras, Fernando, além do ex-são paulino David Neres, que se transferiu para o Shakhtar no início deste ano, deixando o Ajax, da Holanda.

