Manifestação anti-Rússia em Kherson, no sudeste da Ucrânia, segundo a mídia local

Cidadãos de Kherson, no sudeste da Ucrânia, manifestaram-se neste domingo (13) contra a ocupação realizada pelas forças russas, informou a mídia local.

De acordo com fotos divulgadas pelo site da mídia pública regional Suspilné, centenas de pessoas se manifestaram na Praça da Liberdade de Kherson, agitando bandeiras e faixas com as cores azul e amarela do emblema nacional.

Em vídeos postados no site de outro veículo independente, Ukrainska Pravda, a multidão pode ser ouvida gritando: "Vá para casa!" "Vá para casa enquanto você ainda está vivo!" ou "Kherson é a Ucrânia!"

Em algumas imagens publicadas, soldados e veículos blindados são vistos estacionados nas imediações do protesto, sem intervir.

Outro vídeo, divulgado pela organização "Informações Resistentes", criada em 2014 após a anexação da Crimeia pela Rússia, mostrava manifestantes gritando que os soldados russos são "ocupantes fascistas".

No final do vídeo de um minuto, o que parecem ser tiros de advertência são ouvidos.

A cidade de Kherson, perto da Crimeia, é a primeira grande cidade tomada pelas forças russas desde que começaram sua invasão em 24 de fevereiro.

No sábado, várias autoridades ucranianas acusaram as autoridades russas de querer organizar um "falso referendo" para criar uma "falsa república popular", como as autoproclamadas desde 2014 nas regiões de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia.

Moscou reconheceu formalmente a independência dessas últimas duas regiões antes de lançar a invasão da Ucrânia.

