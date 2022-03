Banco Mundial prepara ajuda emergencial de US$ 3 bilhões para Ucrânia

O Banco Mundial (BM) anunciou nesta terça-feira (1º) que está preparando um pacote de ajuda de 3 bilhões de dólares para a Ucrânia, devastada pela guerra, que incluirá pelo menos 350 milhões em recursos imediatos.

A primeira parcela da ajuda "será submetida ao Conselho para aprovação nesta semana, seguida por 200 milhões de dólares em apoio de desembolso rápido para saúde e educação", disse o presidente do BM, David Malpass, em comunicado conjunto com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Nos últimos dias, o FMI e o BM prometeram fornecer mais apoio à Ucrânia e agiram rapidamente para colocar essa promessa em prática.

O FMI, que tem um programa de financiamento de 2,2 bilhões de dólares em curso no país até junho, irá avaliar o mais recente pedido de financiamento de emergência do país na próxima semana, disse o comunicado.

"Estamos profundamente chocados e entristecidos com o devastador custo humano e econômico causado pela guerra na Ucrânia", afirmaram as organizações, ressaltando as "repercussões significativas para outros países", incluindo preços mais altos de commodities que "arriscam alimentar ainda mais a inflação".

Além disso, as sanções econômicas impostas à Rússia "também terão um impacto econômico significativo".

Os ministros das Finanças e chefes dos bancos centrais do G7 se reuniram nesta terça-feira e prometeram mobilizar apoio a Kiev enquanto consideram medidas adicionais para isolar ainda mais Moscou.

O preço do petróleo subiu para mais de 106 dólares o barril nesta terça-feira, à medida que os combates se intensificavam e centenas de milhares de pessoas fugiam da Ucrânia.

