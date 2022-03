Civis bloqueiam caminhões que seguiam da Polônia para Belarus

Caminhões que saíram da Polônia com destino a Belarus foram bloqueados no domingo (13) na fronteira entre os dois países por uma ação espontânea de cidadãos exigindo respeito às sanções impostas desde a invasão russa da Ucrânia, reportou a agência de notícias PAP.

A fila de caminhões na Rodovia Nacional 68, que leva ao posto fronteiriço de Kukuryki, tem cerca de 15 quilômetros de extensão.

"As sanções impostas pela União Europeia ao comércio com a Rússia e Belarus (seu aliado) continuam sendo muito oficiais e teóricas", disse Viktoria, que participava do bloqueio, à PAP.

Continuaremos aqui "enquanto pudermos", garantiu.

Segundo as autoridades polonesas, apenas mercadorias isentas de sanções podem atravessar a fronteira com Belarus.

