Bombardeios em Mykolaiv, no sul da Ucrânia, deixam nove mortos

Nove pessoas morreram em um ataque russo na cidade de Mykolaiv, no sul, perto do porto de Odessa, no Mar Negro, informou o governador regional Vitaly Kim no Telegram neste domingo (13).

"Nove pessoas morreram como resultado do bombardeio desses imbecis", escreveu Kim, sem oferecer mais detalhes.

A cidade de Mykolaiv, localizada a cerca de 130 quilômetros a leste de Odessa, está sob forte bombardeio há vários dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No sábado, os ataques atingiram áreas residenciais, bem como um hospital de oncologia e um hospital de oftalmologia, confirmou um jornalista da AFP.

Mykolaiv está agora deserta e quase todos os comércios estão fechados.

Milhares de civis fugiram para Odessa nos últimos dias para escapar da escalada da guerra.

bur-cat/neo/rsc/mis/aa

Tags